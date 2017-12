(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il Movimento 5 Stelle non sarà presente all'audizione di Gentiloni in commissione Antimafia. Non riteniamo assolutamente utile un'audizione che ha il sapore della passerella politica e di campagna elettorale". Si legge in una nota di deputati e senatori M5S della commissione Antimafia.