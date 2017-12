(ANSA) - MOSCA, 06 DIC - L'Isis in Siria è stato sconfitto: lo ha affermato il capo di Stato maggiore russo Valeri Gherasimov. "Tutti i jihadisti dell'Isis in territorio siriano - ha detto il generale - sono state annientati e il territorio è stato liberato. Oggi non c'è nessuna parte della Siria controllata dall'Isis".