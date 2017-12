(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Una serie di perquisizioni sono scattate all'alba da parte della polizia nei confronti di appartenenti alla formazione di estrema destra che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione in un circolo di Como. Le perquisizioni sono state disposte dalla procura comasca. Gli uomini della polizia hanno perquisito le abitazioni di diversi militanti del Veneto Fronte Skinhead tra Como, Brescia, Genova, Lodi, Mantova e Piacenza. I militanti perquisiti sono indagati dalla procura di Como per violenza privata in concorso. Le perquisizioni sono state effettuate dagli agenti della Digos di Como coordinati dall'antiterrorismo.(ANSA).