'Fidget spinner' pericolosi per i bambini, sequestro Gdf

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Oltre 4 milioni e mezzo di articoli, non conformi o con false etichettature, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, a Torino, nell'ambito delle attività poste in essere a contrasto delle frodi in commercio. La maggior parte, importati direttamente dalla Cina, venivano venduti senza l'indicazione della denominazione legale o merceologica, i dati dell'importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e modalità di smaltimento, con evidenti rischi per la sicurezza degli ignari consumatori. Tra il materiale trovato, centinaia di 'Fidget Spinner', le famose trottole ormai note in tutto il mondo, occultate in un vano nascosto da alcuni scaffali espositivi, presentavano elementi significativi di pericolosità, poiché caratterizzate da estremità appuntite anziché arrotondate per tale ragione non adatte ai bambini. Le irregolarità, oltre al sequestro, hanno portato alla denuncia del responsabile della frode. Segnalato alla Camera di Commercio, dovrà pagare una sanzione di 25 mila euro. (ANSA).