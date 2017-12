(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Una serie di perquisizioni sono state eseguite stamani dalla polizia nei confronti di appartenenti a 'Veneto Fronte Skinhead', la formazione di estrema destra che nei giorni scorsi ha fatto irruzione in un circolo di Como. Sono stati sequestrati pc, tablet e altri supporti informatici per accertare, anche attraverso le mail, se i responsabili dell' irruzione al circolo, avessero pianificato il blitz e da dove è partita l'iniziativa. Gli investigatori vogliono anche verificare se si tratti di un fatto isolato o che rientri in una strategia più articolata e più ampia. Gli inquirenti hanno contestato, insieme con la violenza privata, l'aggravante del numero delle persone.