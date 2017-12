Provincia Bolzano: Kompatscher, bene bilancio legislatura

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - "Stiamo per realizzare quasi tutti gli obiettivi prefissati e, in alcuni casi, abbiamo raggiunto delle mete che ritenevamo pressoché irraggiungibili". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher presentando in consiglio provinciale l'ultimo bilancio di questa legislatura, che ammonta a 5,958 miliardi di euro. Kompatscher ha ricordato "la situazione assai complessa" quattro anni fa. "Siamo riusciti a superare bene gli anni segnati dalla crisi, registrando perfino una crescita economica del 7,6%", ha sottolineato. "L'Alto Adige è una terra con buona qualità di vita, con Comuni vivibili e gente operosa e fiduciosa". Il presidente ha comunque posto l'attenzione sulle preoccupazioni avvertite dalla popolazione, dalla globalizzazione all'immigrazione e alla sicurezza. Molto positivo il giudizio di Kompatscher sul lavoro svolto a Roma "con ben 16 norme di attuazione approvate in meno di 4 anni".