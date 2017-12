(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 DIC - Una bambina di 24 giorni, nata in gravi condizioni, è morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Lo riferisce la direzione dell'Ausl reggiana, "stringendosi ai genitori per la gravissima perdita". Per accertare le cause della morte è stata chiesta l'autopsia, informa la stessa azienda. La bimba, figlia di una coppia residente nel distretto di Castelnuovo Monti, era nata il 12 novembre ed è morta il 5 dicembre. "Alla famiglia, che ha chiesto il massimo riserbo e il rispetto della privacy in questo difficile momento, vanno le più sentite condoglianze della direzione e di tutti i professionisti che hanno assistito la piccola e i genitori", continua l'Ausl. (ANSA).