Kosovo: 'Haradinaj non è più in lista ricercati Interpol'

(ANSAmed) - PRISTINA, 7 DIC - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj non è più nella lista delle persone ricercate da Interpol, secondo il ministro della giustizia del Kosovo Abelard Tahiri. Haradinaj, ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck, la guerriglia indipendentista albanese che combatté contro i serbi nel conflitto di fine anni novanta), era stato arrestato in Francia al confine con la Svizzera il 4 gennaio sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dal 2004 dalla Serbia, che lo accusa di crimini di guerra. La giustizia francese aveva respinto la richiesta di estradizione e lo aveva rimesso in libertà a fine aprile. Dopo le elezioni di giugno l'ex leader guerrigliero era divenuto capo del nuovo governo a Pristina. Haradinaj è stato assolto per due volte dal Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi). La Serbia tuttavia non ha mai ritirato il suo mandato di cattura. Rischia tuttavia una imputazione da parte del nuovo Tribunale speciale dell'Aja per i crimini dell'Uck.