Ordigno davanti stazione CC:si segue pista anarchica

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Si indaga nella 'galassia' anarchica per individuare gli autori dell'ordigno rudimentale esploso all'alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni. Al momento, però, non si escludono neanche altre piste. Secondo quanto si è appreso, l'ordigno rudimentale sarebbe stato composto da un contenitore metallico, con dentro polvere pirica e innesco. Le modalità ricorderebbero per alcuni aspetti la bomba esplosa a maggio nel parcheggio delle poste di via Marmorata.