Salvini, mi sono confrontato con Cav, tutto bene

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - In questi giorni, con Silvio Berlusconi "ci siamo confrontati, tutto bene, tranne che sul Milan". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con le agenzie di stampa dopo un incontro pubblico a Milano. "Sul programma - ha confermato Salvini - già probabilmente la settimana prossima si troveranno. Noi abbiamo delegato Giorgetti. Con Berlusconi e la Meloni ci vedremo invece prima di Natale per farci gli auguri. Non vedo grossi problemi stavolta".