Duplice omicidio Firenze,30 anni carcere a 43enne fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 7 DIC - Dovrà scontare 30 anni di reclusione Mirco Alessi il 43enne fiorentino che il 29 giugno 2016 uccise il transessuale brasiliano Gilberto Manoel Da Silva, 45 anni, con il quale aveva una relazione, e la 27enne dominicana Mariela Josefina Santos Cruz, in un appartamento di via Fiume, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Lo ha deciso il tribunale di Firenze al termine del processo. Il pm Daniela Cento, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto per l'imputato l'ergastolo e l'isolamento diurno per due anni. Dalla furia di Alessi, processato per duplice omicidio volontario pluriaggravato e tentato omicidio e assistito dall'avvocato Massimiliano Manzo, si salvò una seconda amica del transessuale che insieme alla 27enne era sua ospite da soli due giorni. La giovane si salvò gettandosi dalla finestra del primo piano e procurandosi diverse fratture. A lei è stata assegnata una provvisionale di 200 mila euro. Alessi uccise l'amante colpendola con 94 coltellate, 18 quelle inferte alla 27enne.