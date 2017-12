Gb: donna arrestata in Iran, Johnson a Teheran nel weekend

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si recherà questo weekend a Teheran per tentare di sbloccare il caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannico-iraniana detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'. Lo rivela il Guardian. Il viaggio del ministro era atteso da tempo e sollecitato da parte dell'opinione pubblica e della politica britannica. Secondo il marito di Nazanin, che dieci giorni fa aveva organizzato una marcia a Londra, la donna è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Peraltro, a causa di una gaffe proprio del ministro degli Esteri, la sua situazione ha rischiato di aggravarsi. Johnson aveva infatti ipotizzato alla Camera dei Comuni che la donna, una madre di famiglia divenuta britannica per matrimonio e da anni residente nel Regno Unito dove lavora per la Fondazione Thomson Reuters, si potesse essere recata in Iran per svolgere attività di formazione con giornalisti locali.