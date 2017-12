Polonia: fuori premier, sostituita da ministro Finanze

(ANSA) - VARSAVIA, 7 DIC - Il ministro delle finanze Mateusz Morawiecki sostituirà la premier Beata Szydlo alla guida del governo in Polonia. Lo annuncia il portavoce del partito di maggioranza. Dietro la manovra c'è ovviamente il dominus del Pis (Partito conservatore Diritto e Giustizia), Jaroslaw Kaczynski, che ha proceduto al rimpasto per motivi strategici. Primo obiettivo, concentrare l'attività del governo sulle questioni economiche, per dare ancora più slancio alla crescita del Paese, e puntare così su questo per le prossime elezioni, fra due anni. Ad accelerare la svolta è stato però il presidente Duda, irritato dal clima di incertezza generale provocato dalle molte speculazioni sul possibile rimpasto.