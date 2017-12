Brexit: ministro euroscettico Gove esulta, fuori da Corte Ue

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Giudizio positivo senza riserve da Michael Gove, ministro dell'Ambiente britannico e 'ideologo' della Brexit nel governo di Theresa May, sull'accordo annunciato a Bruxelles relativo alla prima fase negoziale del divorzio dall'Ue. "E' un accordo degno di nota - commenta a caldo Gove in un'intervista radiofonica alla Bbc - che libera la Gran Bretagna da limitazioni e vincoli che ci tenevano agganciati al passato. Gove si dice in particolare "felicissimo" del fatto che l'accordo confermi l'uscita del Regno dalla giurisdizione della Corte europea di Strasburgo.