F1: Nardella, aggiungere a circuito Mugello parola Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 DIC - "Con il sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve Federico Ignesti, vorremmo proporre alla Ferrari di poter aggiungere alla dicitura 'Autodromo internazionale del Mugello' la parola Firenze" e "legare così il territorio del Mugello a quello fiorentino". E' la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella, lanciata in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Natale rosso Ferrari' nella sede della Fondazione Scienza e Tecnica. Un'idea che porterebbe la pista a chiamarsi 'Circuito del Mugello e Firenze'. "Ferrari e Firenze sono due brand straordinari - ha sottolineato il sindaco -. Non tutti sanno che questa pista, fra le più belle al mondo, è vicinissima alla città più bella del mondo". Nardella ha poi aggiunto: "Riconosco al sindaco Ignesti di essere stato il primo ad avanzare questa proposta forte, a me sembra ottima, e speriamo che Ferrari accolga l'idea in modo da poterla lanciare a livello mondiale". All'idea potrebbe essere legata la proposta alla Regione di potenziare i collegamenti città/Mugello.