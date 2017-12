Blitz Forza Nuova:a Napoli striscione contro 'la Repubblica'

(ANSA) - NAPOLI, 8 DIC - La notte scorsa ''un gruppo di militanti di Forza Nuova'' ha affisso nei pressi della redazione napoletana del quotidiano 'La Repubblica', alla Riviera di Chiaia, uno striscione riportante il testo "Boicotta l'informazione di regime". Lo rende noto l'organizzazione in un comunicato corredato da alcune foto. ''Uno striscione che racchiude in sé le condizioni del nostro Paese''; all'esterno di ''numerose edicole e giornalai'', dice FN, sono stati affissi ''cartelloni invitanti al boicottaggio dell'informazione di regime''. ''Un'informazione - per FN - guidata e gestita dai soliti noti; spiccano tra tutti i soliti Renzi e Soros, che grazie a questi pennivendoli, favoriscono l'invasione di immigrati, la sostituzione etnica e lo Ius soli. Il nostro atto politico non vuole essere un attacco alla democrazia, ma un boicottaggio a chi sostiene l'immigrazione ed il business che si cela dietro. Continueremo la nostra opera''. La Digos, giunta sul posto stamane, non ha trovato più lo striscione.