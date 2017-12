M5S: Di Maio, da Biden fake news senza prove

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 8 DIC - "Possono convocare l'Onu e chiunque vogliono, per me sarebbe solo un passo in avanti. Finché non si mettono prove sul piatto, la smettano di usare questa scusa per spiegare perché il partito di governo ha perso tutte le elezioni. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news, finché non ci sono prove". Così Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, sui sospetti avanzati dall'ex vicepresidente Usa, Joe Biden.