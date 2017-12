Congo: Onu, sono 14 peacekeeper morti, 40 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - I peacekeeper dell'Onu rimasti uccisi nell'attacco in Congo sono 14. Lo rendono noto le Nazioni Unite. I caschi blu rimasti feriti sono oltre 40. "E' una giornata tragica per la famiglia Onu". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres dopo la strage di caschi blu nell'area di Nord Kivu in Congo. "Condanno questo attacco senza riserve e chiedo alle autorità del Congo di portare i colpevoli alla giustizia". Il bilancio e' di almeno 14 morti, tra cui 12 caschi blu della Tanzania, e oltre 40 feriti. "E' il peggior attacco contro i caschi blu nella storia recente dell'Onu", ha detto Guterres.