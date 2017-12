Si stacca parte statua in centro Roma, ipotesi vandali

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Distacco di un pezzo di una statua posta sul muretto di via Gabriele d'Annunzio che affaccia su piazza del Popolo, nel cuore di Roma. A dare l'allarme nel pomeriggio un cittadino segnalandolo una pattuglia di Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile. I militari hanno raccolto il pezzo di statua e lo hanno consegnato agli organi competenti per il ripristino. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato il distacco della parte, in particolare per verificare se si é trattato o meno di un atto vandalico.