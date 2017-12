Spunta anche una tassa di cento euro sui tartufi

Un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali fissa a 100 euro per chi raccoglie tartufi e da questa attività guadagna al massimo 7mila euro l’anno, «per permettere l’emersione di tali proventi e rendere così maggiormente tracciabile il prodotto». E’ uno degli emendamenti alla manovra approvati dalla commissione Agricoltura della Camera che ora andrà sottoposto alla commissione Bilancio.

La commissione ha approvato diverse modifiche che intervengono a sostegno degli agricoltori, compresi quelli alle prese con virus e batteri come la xylella e non solo, ma anche della filiera della birra artigianale.

Chiesto anche di aumentare i fondi per il sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l’accesso alle mense scolastiche per i figli.