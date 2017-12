Molestie: scagionato direttore d'orchestra James Levine

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Si alleggerisce la posizione di James Levine, direttore emerito del Metropolitan Opera di New York accusato di atti di pedofilia risalenti agli anni '80. Il procuratore dell'Illinois ha deciso che non ci sono reati penali imputabili al famoso direttore d'orchestra. L'inchiesta si fondava su una denuncia raccolta dalla polizia di Lake Forest nel 2016, nonostante che per la legge dell'Illinois il reato di abuso su minore fosse andato in prescrizione da anni. Confrontato con le accuse, il 74enne musicista aveva negato. Il teatro aveva deciso di riaprire il dossier dicendosi "profondamente disturbato" e annunciando una inchiesta "con risorse esterne" al fine di prendere le eventuali misure appropriate.