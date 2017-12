Botti: sequestrata fabbrica abusiva artifizi pirotecnici

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 9 DIC - Una vera e propria fabbrica abusiva di artifizi pirotecnici con annesso deposito, è stata scoperta a Soriano Calabro dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e dagli artificieri di Cosenza. Con l'approssimarsi delle feste natalizie, i militari hanno intensificato i controlli e già il 20 novembre avevano sequestrato 96 chili di materiale esplodente. Ieri i carabinieri, dopo essersi appostati nei pressi di alcuni casolari, hanno visto un 64enne intento a produrre e confezionare alcuni artifizi e lo hanno bloccato. Sono quindi iniziati i controlli nei vari casolari che erano stati già sequestrati nel 2013. All'interno sono stati trovati 100 chili di artifizi pirotecnici confezionati artigianalmente, già pronti per essere venduti, insieme a varie tipologie di polvere da sparo e a spezzoni di miccia. Sono stati trovati anche i macchinari e vari stampi per il confezionamento del materiale. L'uomo è stato denunciato per detenzione e fabbricazione abusiva di materia esplodente. (ANSA).