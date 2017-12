Vento a 152 chilometri orari sul Gran Paradiso. Sul Monte Rosa - 34 gradi

Il maltempo sta creando problemi in diverse regioni d'Italia. Poche nuvole e sporadiche spruzzate di neve sulle cime, oggi in Piemonte, ma vento molto forte e freddo. La rete meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) ha registrato una raffica massima di 151.9 chilometri orari sulla punta della Gran Vaudala, nel Parco del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d’Aosta, 106.9 sul Monte Fraiteve, tra le valli di Susa e Chisone (Torino), 140 kmh alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Qui la scorsa notte la minima è scesa a - 34, il valore più basso di questa stagione.

Domani in Piemonte è previsto tempo perturbato, con quota neve al suolo ad esclusione delle pianure orientali e del confine con la Liguria, dove lo zero termico dovrebbe attestarsi a quota 1.400.

FRIULI VENEZIA GIULIA: CONFINE CHIUSO PER ALCUNE ORE. Sull'altopiano del Carso nevica, con problemi e disagi alla circolazione, soprattutto nelle strade in forte pendenza che da Trieste portano alle frazioni carsiche.

A causa di un blocco dei mezzi pesanti in Slovenia dovuto alla neve oltre l’ex confine di Fernetti, era stata provvisoriamente chiusa la carreggiata del raccordo autostradale 14 di Trieste, riaperto attorno alle 11.

NEVICA NELLE MARCHE, ANCHE NELLE ZONE TERREMOTATE. Primi fiocchi di neve a bassa quota nelle Marche, in particolare nella zona di Gradara (Pesaro Urbino), mentre le aree terremotate dei Sibillini sono già circondate dai monti innevati in vetta. C'è nevischio anche a Visso, dove proseguono i lavori per l’allestimento delle Sae, le soluzioni abitative di emergenza. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni.

A Castelsantangelo sul Nera, fa sapere il sindaco Mauro Falcucci, ci sono già «15 cm di neve nella frazione di Gualdo, dove le Sae già abitate sono 11, e 5 centimetri nel capoluogo. Stiamo operando con lo spartineve del Comune per garantire la viabilità, che al momento è regolare».



SICILIA: SOSPESI I TRAGHETTI PER LE ISOLE MINORI. A causa delle avverse condizioni metereologiche la compagnia di navigazione Siremar ha sospeso la corsa da Palermo a Ustica delle 8,30. Annullata anche la partenza delle 6,30 della motonave Caronte in servizio sulla linea Trapani-Egadi. Stop pure alla motonave Vesta e alla nave veloce Isola di Stromboli da Trapani per le Egadi e da Milazzo per le Eolie.