(ANSA) - MOSCA, 9 DIC - Mikheil Saakashvili - ex presidente georgiano e leader del movimento Forze Nuove, al momento detenuto in Ucraina in una prigione dell'SBU, i servizi di sicurezza di Kiev - ha iniziato lo sciopero della fame. Lo ha fatto sapere il suo avvocato citato da Interfax. "Ha detto - dichiara il legale - che rifiuterà l'alimentazione forzata. Nel caso in cui gli verrà applicato il regime di custodia cautelare per 60 giorni proseguirà lo sciopero della fame". Saakashvili era stato liberato martedì scorso dai suoi sostenitori dopo un tentativo di arresto con l'accusa di "tentato golpe" e aveva manifestato davanti al Parlamento. In seguito è stata diffusa la notizia di un nuovo arresto, questa volta riuscito. Le indagini sono in corso e il tribunale deve decidere sulle misure cautelari.