Skinheads Como: Salvini, Pd per migranti fuori controllo

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - In piazza oggi con il Pd a Como c'è chi sostiene l'immigrazione fuori controllo, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli ci sarà chi è per un'immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani". Così il segretario della Lega Matteo Salvini.