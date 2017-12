Skinheads Como: Boldrini, essere qui è un dovere

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "La Costituzione e' di tutti, nessuno escluso, dunque essere qui e' un dovere per me come terza carica dello Stato, ma e' un dovere di tutte le forze democratiche, della societa' civile, delle cittadine e dei cittadini": cosi' ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini arrivando alla manifestazione antifascista 'E questo e' il fiore' a Como.