Maltempo: stop collegamenti tra Napoli e le isole

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - Navi veloci e traghetti bloccati tra Napoli e le isole a causa del forte vento e del mare molto agitato; le onde registrate del Golfo sono state di 2,5 metri di altezza. Un solo traghetto si e' avventurato alle 9 da Napoli a Capri, poi tutto fermo. Il vento sta cambiando in scirocco, con probabili cambiamenti sulle partenze dei traghetti per la Sicilia e la Sardegna che fino a questo momento, però, non sono state disdette. Disagi, a causa del maltempo, anche lungo la Statale sorrentina. Anas rende infatti noto che, in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, rimane chiuso al traffico il tratto della strada statale 145 "Sorrentina" dallo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) a quello di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie 'Varano' e 'Privati', in provincia di Napoli. Onde alte oltre tre metri e forti raffiche di vento di ponente nel ponte dell'Immacolata a Capri (Napoli). Il maltempo sta creando notevoli problemi negli spostamenti.