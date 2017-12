Ex presentatrice Fox, 'Trump tento' di baciarmi'

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Donald Trump ha tentato di baciarmi sulle labbra in uno degli ascensori della Trump Tower E' la rivelazione di Juliet Huddy, ex presentatrice di Fox News che in passato ha gia' accusato di molestie Bill O'Reilly, il popolare anchorman travolto dallo scandalo. L'episodio risalirebbe al 2005, l'anno in cui il tycoon ha sposato la first lady Melania. Huddy racconta che all'epoca non si senti' offesa, ma che oggi vede quanto accaduto in una prospettiva diversa: "Oggi avrei detto 'No!', all'epoca mi sono scusata".