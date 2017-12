Cucina a fuoco, ma non fa entrare pompieri, nasconde eroina

(ANSA) - PRATO, 9 DIC - Va a fuoco la cucina, ma non fa entrare i pompieri perché nasconde eroina. E' accaduto ieri mattina, quando la polizia è stato inviata in vicolo de' Manassei - nel cuore del centro storico pratese - in aiuto a una squadra di vigili del fuoco che, intervenuta per un principio di incendio nella cucina dell'abitazione di un giovane africano, stava incontrando difficoltà ad accedere alla casa. Era proprio lo straniero a impedire ai pompieri di entrare. La polizia ha dunque fatto irruzione identificando il giovane, un diciottenne nigeriano richiedente protezione internazionale, in Italia da alcuni mesi. Il ragazzo viveva in affitto nel residence del vicolo e l'intervento della polizia ha permesso di spegnere il fuoco che si era sviluppato attorno a un fornelletto da campeggio. A seguito della perquisizione del monolocale, gli agenti hanno trovato nel terrazzino, nascosti sopra una pila di scatole di scarpe, 31 involucri termosaldati che contenevano più di 20 grammi di eroina.