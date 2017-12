'Sguardo va protetto', parroco benedice cellulari

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 9 DIC - "Gli occhi e lo sguardo vanno educati, protetti, tutelati anche quando guardiamo lo schermo del nostro cellulare". Ed è per questo che don Alessandro Palermo, 30enne parroco della chiesa di San Matteo a Marsala, nel trapanese, ha invitato i fedeli a portare martedì prossimo, alla messa, i loro telefoni cellulari al fine di benedirli nell'ambito dei festeggiamenti della vigilia di Santa Lucia. Il prete spiega così la sua iniziativa: "La società è 'drogata' dal cellulare e allo stesso tempo non è interessata a capire come bisogna usarlo. Ecco perché una benedizione può fare bene, non al cellulare ma a chi lo usa". Ma che c'entra Santa Lucia? "Oggi - spiega don Palermo - viviamo immersi e ci muoviamo dentro una rivoluzione digitale, un'era in cui il senso della vista viene esaltato a tutti i livelli. Lucia, già invocata per la protezione della vista e degli occhi, può diventare una guida per un uso corretto dei media digitali. Ecco perché io li voglio benedire".