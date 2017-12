Auto in piazza travolge i pedoni al mercato di Natale: strage sfiorata a Sondrio

Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, un italiano forse ubriaco, al volante di una Toyota Yaris, è entrato nell’area e ha travolto deliberatamente alcune persone che visitavano i mercatini di Natale nella centralissima piazza Garibaldi. Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo serio. L’uomo è stato bloccato dagli agenti delle Volanti della Questura di Sondrio dopo aver cercato di fuggire a piedi. Il responsabile è stato condotto in questura. Sul posto il sostituto procuratore Stefano Latorre.