In fiamme un vagone vuoto alla Stazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Un incendio all'interno di un vagone vuoto sul binario 8 della Stazione Centrale si è sviluppato oggi a Milano, causando parecchio fumo ma fortunatamente nessuna vittima. Secondo quanto è stato riferito, le fiamme che hanno avvolto la carrozza sono state subito domate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polfer che hanno messo in sicurezza il vagone, il quale, mediante un trattore a motore, è stato poi spostato su un binario morto, sia per evitare che il fumo invadesse la Stazione con il rischio di intossicare i viaggiatori sia per permettere ai pompieri di spegnere definitivamente il fuoco. Il vagone faceva parte di un treno regionale diretto a Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, l'incendio avrebbe interessato inizialmente un paio di sedili per poi propagarsi. L'ipotesi è che possa essere stato provocato da un corto circuito dell'impianto di riscaldamento del treno.(ANSA).