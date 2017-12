Tpi: giovedì scorso a Zagabria funerale ex generale suicida

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 9 DIC - Si e' svolto giovedì scorso nella massima discrezione al cimitero di Zagabria il funerale di Slobodan Praljak, l'ex generale croato-bosniaco suicidatosi platealmente dieci giorni fa bevendo cianuro nell'aula del Tribunale penale dell'Aja (Tpi) subito dopo la conferma della condanna a 20 anni di carcere per crimini di guerra. Come riferiscono i media locali, alla cerimonia funebre erano presenti solamente i familiari e gli amici più stretti. Ugualmente nella massima discrezione la salma di Praljak era giunta in Croazia dall'Aja, dove l'ex generale era morto il 29 novembre in ospedale poche ore dopo aver ingerito il cianuro davanti ai giudici del Tpi e in diretta televisiva. Una commemorazione pubblica per l'ex generale suicida si terrà lunedì nel complesso Lisinski a Zagabria, e ad essa - secondo i media - e' prevista la partecipazione di numerosi alti ufficiali e militari ma non di familiari di Praljak ne' di politici.