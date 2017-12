In auto in zona pedonale Sondrio travolge passanti, 3 feriti

(ANSA) - SONDRIO, 9 DIC - Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, ubriaco e in stato di alterazione mentale, è entrato al volante di una Toyota Yaris in una zona centrale dove si trovano i mercatini di Natale e ha travolto deliberatamente alcune persone nella centralissima piazza Garibaldi. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo serio. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della Questura di Sondrio, dopo aver cercato di fuggire a piedi. E' stato arrestato per tentato omicidio plurimo ed è ora piantonato in ospedale a Sondrio. Prima di essere ricoverato avrebbe farfugliato parole incomprensibili. Il Procuratore della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre hanno disposto perquisizioni nella sua abitazione.