Maltempo: vento 152 kmh su Gran Paradiso, -34 sul Monte Rosa

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Poche nuvole e sporadiche spruzzate di neve sulle cime, oggi in Piemonte, ma vento molto forte e freddo. La rete meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) ha registrato una raffica massima di 151.9 chilometri orari sulla punta della Gran Vaudala, nel Parco del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 106.9 sul Monte Fraiteve, tra le valli di Susa e Chisone (Torino), 140 kmh alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Qui la scorsa notte la minima è scesa a -34, il valore più basso di questa stagione. Domani in Piemonte è previsto tempo perturbato, con quota neve al suolo ad esclusione delle pianure orientali e del confine con la Liguria, dove lo zero termico dovrebbe attestarsi a quota 1.400.