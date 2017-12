Maltempo: allerta in Valle d'Aosta per forti nevicate

(ANSA) - AOSTA, 9 DIC - La protezione civile della Valle d'Aosta ha emesso un avviso di allerta meteo per la giornata di domani: sono previste forti nevicate su tutta la regione a partire dal mattino. "Un'intensa perturbazione - si legge nell'avviso - porterà nevicate a tutte le quote, abbondanti nel settore centro-occidentale (60/70 centimetri a ovest, 30/50 nell'area centrale) e via via meno intense verso il settore orientale (10/25). È stato quindi emesso un avviso meteo (allerta gialla) per forti nevicate nei settori occidentale, meridionale e centrale mentre nel settore orientale le nevicate, seppur sino sul fondovalle, avranno un'intensità da debole a moderata". I fenomeni tenderanno a protrarsi anche lunedì con valori meno intensi e con limite neve in rialzo verso sera a 800 metri di quota. Il pericolo valanghe è tra marcato e forte nei comuni di Courmayeur, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre Saint Didier, Rhemes Notre Dame, Rhemes Saint Georges, Saint Rhemy, Arvier, Valgrisenche.(ANSA).