Sicurezza: a Bergamo arriva app per segnalare crimini

(ANSA) - BERGAMO, 09 DIC - Il Comune di Bergamo ha lanciato oggi '1SAFE', un'applicazione che serve a segnalare gli episodi di criminalità e pericolo in città. Disponibile in quattro lingue, gratuita e valida sia per iOs che Android, l'app è destinata - è stato spiegato - a cambiare il concetto di sicurezza partecipata nei Comuni. Bergamo è la prima città ad avvalersene: un'operazione senza costi per l'Amministrazione comunale. Ogni cittadino che ha scaricato la app sul proprio telefono può segnalare episodi di criminalità o situazioni di pericolo alla polizia locale: ogni utente si registra in modo completamente gratuito al servizio, fornendo nome, cognome e numero di telefono. Qualora fosse testimone di furti, incendi, risse, comportamenti illegali, può mandare immediata segnalazione attraverso la app alla centrale operativa della polizia locale, che ne prende carico immediato. Le segnalazioni sono infatti tutte georeferenziate e quindi diventa estremamente semplice sapere cosa sta succedendo e dove sta avvenendo.