Johnson in Iran, colloquio 'franco' su britannica arrestata

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Il ministro britannico Boris Johnson, in visita a Teheran, ha avuto un colloquio "franco", durato "due ore", con il collega iraniano Mohammed Javad Zarif sul caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannico-iraniana detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'. Lo riporta la Bbc. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri britannico l'incontro è stato "utile". Le parti hanno concordato di lavorare assieme su una serie di questioni importanti e "hanno parlato apertamente di alcune difficoltà nei rapporti tra Londra e Teheran", ha aggiunto il Foreign Office senza fornire ulteriori dettagli. Alla vigilia del suo viaggio Iran, fortemente auspicato dal marito di Nazanin e da parte dell'opinione pubblica e del mondo politico, Johnson aveva anticipato che avrebbe fatto presente ai suoi interlocutori "le preoccupazioni" del governo britannico ma aveva anche avvertito che il caso non si sarebbe risolto in poche ore.