Gerusalemme: Netanyahu, non accetto ipocrisia Europa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - "Rispetto l'Europa ma non sono pronto ad accettare il suo doppio standard". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu prima di partire per la Francia dove oggi vedrà il presidente Emmanuel Macron per poi proseguire per Bruxelles. Dall'Europa - ha aggiunto -"ho sentito voci di condanna della storica decisione di Trump, ma non sul lancio di razzi contro Israele e sul terribile incitamento contro lo stato ebraico". "Non accetto - ha concluso - questa ipocrisia e presenterò la verità di Israele a testa alta".