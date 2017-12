California: governatore, rischio nuovi incendi in inverno

(ANSA) - FALLBROOK (CALIFORNIA), 10 DIC - Vasti incendi in California durante l'inverno rischiano di diventare la "normalità" a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Lo ha detto il governatore dello stato devastato dalle fiamme in questi giorni visitando una delle zone più colpite, la contea di Ventura. Jerry Brown ha inoltre avvertito che "c'è la possibilità di vedere i pompieri in azione a Natale" per via dell'umidità e i forti venti previsti dai metereologi. Le fiamme che hanno divorato il sud della California hanno distrutto circa 800 case in una settimana, uccidendo una persone e causando miliardi di dollari di danni.