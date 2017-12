Escursionista muore cadendo sulle Apuane, ferito compagno

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 DIC - Un escursionista è morto per le ferite riportate cadendo per circa 200 metri su un costone di ghiaccio sulla Pania della Croce sulle Alpi Apuane. Un suo compagno di discesa è rimasto ferito. A dare l'allarme un terzo escursionista. Sul posto è intervenuto Il Soccorso alpino e speleologico della Toscana e il 118. Le condizioni meteo in continuo peggioramento non hanno permesso l'utilizzo dell'elicottero, mentre sul posto dell'incidente si sono recate due squadre del Soccorso alpino dal sentiero per il Rifugio Mosceta.