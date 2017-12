Maltempo: forti nevicate in Val d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - Una forte nevicata è in corso da qualche ora in Valle d'Aosta, dove nelle prossime ore sono attesi anche novanta centimetri di neve fresca, soprattutto nella zona del Monte Bianco. Non si registrano per ora significative criticità nella viabilità, salvo rallentamenti sul tratto valdostano dell'autostrada A5 e sulle strade statali 26 e 27. E' previsto un aumento del pericolo valanghe che sarà 'forte' (grado 4 su una scala di 5) nelle zone ai confini con Francia e Svizzera.