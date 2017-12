Azzannata da due pitbull, donna di 70 anni in rianimazione

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - E' ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata, la donna di 70 anni che nel pomeriggio del 9 dicembre è stata azzannata da due pitbull del vicino, sul pianerottolo della sua casa di Bazzano, comune di Valsamoggia. La donna, come riferito dal Resto del Carlino, è uscita per buttare l'immondizia quando è stata attaccata dai due cani. Caduta a terra, è stata ferita alle gambe, alla gola e alla testa dagli animali. Poi è intervenuto il proprietario ed è stato chiamato il 118. Prima è stata portata all'ospedale del paese, poi trasportata al Maggiore: le sue condizioni sono gravi. Indagano i Carabinieri. (ANSA).