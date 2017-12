Morto sindaco Spoleto: città in lutto, spente luci natalizie

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 10 DIC - Spoleto spegne le luci delle festività natalizie e si veste a lutto per la morte improvvisa, stamani per un malore, del suo sindaco, Fabrizio Cardarelli. Oltre al lutto cittadino, dalle 15 di oggi fino alle ore 24 di domani, il Comune ha disposto fino a tutta la giornata di domani l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali e l'allestimento della camera ardente a Palazzo Comunale nella Cappellina di San Ponziano, aperta oggi ai cittadini dalle 15 alle 22 e dalle 8 alle 14.00 domani. Nel periodo del lutto cittadino vengono spente le luminarie natalizie, è sospesa l'attività didattica delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l'infanzia, e non si terranno tutti gli eventi e spettacoli programmati nell'ambito del territorio comunale. Negli uffici comunali verrà osservato un minuto di silenzio domani alle 15. (ANSA).