Ucraina: migliaia in piazza a Kiev, 'Saakashvili libero'

(ANSA) - KIEV, 10 DIC - Diverse migliaia di sostenitori di Mikheil Saakashvili, ex presidente georgiano e feroce oppositore del presidente ucraino Poroshenko, si sono radunati a Kiev per chiedere la sua liberazione dal carcere. Saakashvili, divenuto capo dell'opposizione in Ucraina, è stato arrestato venerdì con l' accusa di collusione con uomini d'affari ucraini legati alla Russia per rovesciare il presidente Poroshenko. Saakashvili ha respinto le accuse e ieri ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. I sostenitori di Saakashvili hanno marciato domenica nel centro di Kiev chiedendo il suo rilascio e la cacciata di Poroshenko. La manifestazione è stata pacifica e la polizia non è intervenuta.