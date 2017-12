Gerusalemme: Amman rivede accordo pace con Israele

(ANSA) - AMMAN, 10 DIC - Il Parlamento giordano ha votato oggi a favore della revisione del trattato di pace con Israele in seguito alla decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Una decisione considerata dai deputati giordani come una violazione dell'accordo di Wadi Arava con Tel Aviv.Un gruppo di parlamentari ha chiesto la revisione dell'accordo di pace sulla base del fatto che la decisione di Washington, uno degli sponsor del trattato siglato nel 1994, ha violato il diritto internazionale, rendendo così il trattato nullo.