Neve, caos a Heathrow. Scuole chiuse e -15°

Gran Bretagna nel caos a causa della neve caduta nelle ultime ore, la più abbondante nevicata da 4 anni a questa parte. Centinaia di scuole rimarranno chiuse lunedì mentre le temperature scenderanno ancora fino a raggiungere anche i -15 gradi in particolare nel Galles.



Tutti gli aeroporti londinesi, riferiscono i media britannici, segnalano ritardi nelle operazioni e molte compagnie sono state costrette a cancellare i voli mentre gli operatori sono impegnati a spazzare neve e ghiaccio dalle piste.

Molte le cancellazioni all’aeroporto di Heathrow, il più congestionato d’Europa. Anche Stansted segnala diversi ritardi mentre la situazione è più tranquilla a Gatwick. Le compagnie avvertono comunque i passeggeri di controllare se il proprio volo è operativo prima di recarsi in aeroporto.



Complessivamente in Europa i voli cancellati sono stati centinaia oggi, soprattutto in Gb e in Germania, ma anche a Zurigo in Svizzera. L’aeroporto di Dusseldorf è stato chiuso per quattro ore e quello di Francoforte, uno dei più grandi del mondo, ha registrato numerosi ritardi.