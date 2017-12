Esplosione alla stazione dei bus di Manhattan: ci sono feriti. Evacuate tre linee della metro. Un arresto

Un’esplosione sarebbe avvenuta a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto, secondo i media americani, che riferiscono di scene di panico. Una persona è stata fermata: lo riporta la stampa americana, sottolineando che un ordigno è parzialmente esploso e ci sarebbero alcuni feriti.

L’ordigno esplosivo sarebbe una "bomba-tubo", un ordigno artigianale. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l’ordigno è esploso prematuramente. Non si conoscono invece le generalità della persona fermata.

Le linee della metropolitana di New York A, C e E sono state evacuate in seguito alle segnalazioni di un’esplosione nell’area di Port Authority, sulla 42ma strada e l’Ottava Avenue, non lontano da Times Square. Lo riferiscono i media americani.