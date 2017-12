New York: da esplosione 4 feriti, nessuno rischia vita

(ANSA) - NEW YORK, 11 DIC - Sono quattro i feriti per l'esplosione a New York. Lo affermano i vigili del fuoco di New York (Fdny) sottolineando che nessuno ha riportato ferite potenzialmente mortali. L'uomo fermato per l'esplosione è tra i feriti ed è originario del Bangladesh. Secondo l'ex capo della polizia di New York Bill Bratton è stato ispirato dall'Isis.