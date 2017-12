Maltempo: tratto passeggiata crolla in mare a Vado Ligure

(ANSA) - SAVONA, 11 DIC - Il maltempo continua a fare danni in provincia di Savona. A Vado Ligure la mareggiata ha fatto crollare un tratto della passeggiata pedonale, fortunatamente non si registrano feriti. Sull'autostrada A10 a causa dell'asfalto viscido un Tir si è parzialmente rovesciato nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, bloccando la carreggiata. Il conducente è stato portato in ospedale in codice giallo. La Valbormida continua ad essere isolata dal capoluogo, e i black out interessano ormai gran parte della provincia.